Son dakika | Terör devleti İsrail kana doymuyor! Fanatik Yahudilerin sevinç çığlıkları kamerada

İsrail güçleri bir kez daha Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaati hedef aldı. İsrail polisleri ses bombalarıyla saldırdı.

Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandı. Yaralananlar arasında gazetecilerin olduğu ifade edildi.

İsrail polisinin saldırığı esnasında yangın çıktı. Bir ağaç alevler içinde kaldı.

BİNLERCESİ SEVİNÇ ÇIĞLIĞI ATTI

Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudi teröristler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak kutlama yaptı.

Müslümanların kutsallarına değer vermeyen bu zihniyetin, ne kadar da hastalıklı bir yapı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

FANATİK YAHUDİLER KATLİAMA DOYMUYOR

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın Burak (Ağlama) Duvarı bölgesinde kutlamalar yaptığı açıklandı. İsrail polisinin saldırısının kısa sürdüğü ve şu anda gergin bir bekleyişin hakim olduğu öğrenildi.





Geçtiğimiz günlerde de Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldıran İsrail güçleri yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

FİLİSTİNLİLER NAMUS BİLDİKLERİ HAREM-İ ŞERİF İÇİN CANINI VERDİ

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.