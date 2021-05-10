11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD İran'a ateş açtı! İran ile ABD arasında yeni gerilim

ABD İran'a ateş açtı! İran ile ABD arasında yeni gerilim

(Pentagon) Sözcüsü , 'a ait 13 sürat botunun ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak taciz ettiğini açıkladı. Kirby, gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle İran botlarına 30 uyarı ateşi açtığını da ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
ABONE OL
ABD İran'a ateş açtı! İran ile ABD arasında yeni gerilim

(Pentagon) Sözcüsü , (DMO) ait 13 sürat botunun, 'nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak taciz ettiğini açıkladı.

Kirby, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Gün içinde DMO-D olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Donanmasına bağlı çok sayıda sürat botu, güvenli ve profesyonel olmayan manevralar yaptı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gösterilmesi gereken hassasiyeti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma gemilerine yaklaşırken göstermedi." ifadelerini kullandı.

ABD GEMİLERİNE YAKINLAŞTILAR

Bölgede füze kurvaziyeri "USS Montenery" gemisi dahil 6 ABD gemisinin "" denizaltısına eşlik ettiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade eden Kirby, "13 DMO botunun yüksek hızla gemilerine 130 metreye kadar yaklaştığını" kaydetti.

Kirby, gerekli uyarılardan sonra "USCG Cutter Maui" gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle 30 uyarı ateşi açtığını, ikinci tur atıştan sonra ise İran botları ile temasın kesildiğini söyledi.

Bu olayın, ABD 5'inci Filosunun Çin ve Rus yapımı binlerce tüfek ve ağır silah mühimmatı yüklü bir gemiye el koymasından sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

Kirby, USS Montenery füze kurvaziyeri ile beraberindeki sahil güvenlik botunun, hafta sonu rutin bir devriye görevi sırasında binlerce tüfek, suikast silahı, RPG fırlatıcıları, Rus yapımı tanksavar füzesinin yüklü olduğu bir gemiye el koyduğunu bildirdi.

Ancak sözcü, gemiyle ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, İran botlarının ABD gemilerine yönelik tacizinin doğrudan bu operasyonla ilgili olup olmadığını söylemedi.

İran botları daha önce de 26 Nisan'da 'de ABD gemilerini taciz etmişti.

ABD yardım ve yataklık ediyor "ABD YARDIM VE YATAKLIK EDİYOR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA