ABD İran'a ateş açtı! İran ile ABD arasında yeni gerilim

Bu olayın, ABD 5'inci Filosunun Çin ve Rus yapımı binlerce tüfek ve ağır silah mühimmatı yüklü bir gemiye el koymasından sonra meydana gelmesi dikkat çekti.

Kirby, USS Montenery füze kurvaziyeri ile beraberindeki sahil güvenlik botunun, hafta sonu rutin bir devriye görevi sırasında binlerce tüfek, suikast silahı, RPG fırlatıcıları, Rus yapımı tanksavar füzesinin yüklü olduğu bir gemiye el koyduğunu bildirdi.

Ancak sözcü, gemiyle ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, İran botlarının ABD gemilerine yönelik tacizinin doğrudan bu operasyonla ilgili olup olmadığını söylemedi.

İran botları daha önce de 26 Nisan'da Körfez'de ABD gemilerini taciz etmişti.