ABD İran'a ateş açtı! İran ile ABD arasında yeni gerilim
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İran'a ait 13 sürat botunun ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak taciz ettiğini açıkladı. Kirby, Sahil Güvenlik gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle İran botlarına 30 uyarı ateşi açtığını da ifade etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, İran Devrim Muhafızları Donanmasına (DMO) ait 13 sürat botunun, Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki ABD savaş gemilerine 130 metre yaklaşarak taciz ettiğini açıkladı.
Kirby, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Gün içinde DMO-D olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Donanmasına bağlı çok sayıda sürat botu, güvenli ve profesyonel olmayan manevralar yaptı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gösterilmesi gereken hassasiyeti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ABD donanma gemilerine yaklaşırken göstermedi." ifadelerini kullandı.
ABD GEMİLERİNE YAKINLAŞTILAR
Bölgede füze kurvaziyeri "USS Montenery" gemisi dahil 6 ABD gemisinin "USS Georgia" denizaltısına eşlik ettiği sırada olayın gerçekleştiğini ifade eden Kirby, "13 İran DMO botunun yüksek hızla Amerikan gemilerine 130 metreye kadar yaklaştığını" kaydetti.
Kirby, gerekli uyarılardan sonra "USCG Cutter Maui" Sahil Güvenlik gemisinin 50 kalibrelik makineli tüfeğiyle 30 uyarı ateşi açtığını, ikinci tur atıştan sonra ise İran botları ile temasın kesildiğini söyledi.
Bu olayın, ABD 5'inci Filosunun Çin ve Rus yapımı binlerce tüfek ve ağır silah mühimmatı yüklü bir gemiye el koymasından sonra meydana gelmesi dikkat çekti.
Kirby, USS Montenery füze kurvaziyeri ile beraberindeki sahil güvenlik botunun, hafta sonu rutin bir devriye görevi sırasında binlerce tüfek, suikast silahı, RPG fırlatıcıları, Rus yapımı tanksavar füzesinin yüklü olduğu bir gemiye el koyduğunu bildirdi.
Ancak sözcü, gemiyle ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, İran botlarının ABD gemilerine yönelik tacizinin doğrudan bu operasyonla ilgili olup olmadığını söylemedi.
İran botları daha önce de 26 Nisan'da Körfez'de ABD gemilerini taciz etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...
- Kamu işçileri ve taşeron işçilerine müjde! En az 1.102 TL yatacak! 2021 tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?
- İndirim, vade, sıfır faiz imkanı! Devlerden Mayıs kampanyaları geldi! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
- 1100 TL yardım ne zaman verilecek? Pandemi yardım parası evlere gelecek mi? T.C Kimlik numarası ile sorgulama...
- Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...
- 10 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Araba alacaklara müjde! Tarih verildi, yerle bir olacak! Uzman isimlerden dikkat çeken açıklama...
- 50.000, 75.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! Kefil şartı aranmaması cabası! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, TEB, Akbank...
- Emeklinin yüzünde gülücükler! En düşük 2605 TL olacak! SSK, SGK, Bağkur emeklisini kapsıyor...
- Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?
- Ripple XRP davası ne zaman, hangi tarihte? Ripple XRP Ethereum, Bitcoin ve Altcoin'leri nasıl etkileyecek? Kripto paranın nabzı...