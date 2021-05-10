BM'den terör devleti İsrail'e Filistin tepkisi!

Tüm liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.

İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunan Guterres, İsrail-Filistin sorununun, ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar doğrultusunda çözülmesi yönündeki çağrısını yineledi.