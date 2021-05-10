BM'den terör devleti İsrail'e Filistin tepkisi!
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'e işgali altındaki Filistin'de yıkım ve tahliyeleri durdurması yönünde çağrıda bulundu. Tüm liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.
Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin, barışçıl toplanma hakkına saygı duyması ve maksimum itidal göstermesi gerektiğini vurguladı.
Tüm liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.
İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunan Guterres, İsrail-Filistin sorununun, ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar doğrultusunda çözülmesi yönündeki çağrısını yineledi.
İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.
Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaralamıştı.
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