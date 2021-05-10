İsrail Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı

İsrail topçuları, abluka altındaki Gazze'de Hamas Hareketi'ne bağlı noktaları vurdu.

Gazze'deki edindiği bilgiye göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktası, İsrail topçuları tarafından bombalandı.