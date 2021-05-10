10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı

İsrail Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı

Filistin halkına zulmeden ordusu saldırısının ardından bu kez de 'yi hedef aldı. İsrail, 'deki Hamas mevkilerini bombaladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.05.2021
ABONE OL
İsrail Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı

topçuları, abluka altındaki 'de 'ne bağlı noktaları vurdu.

'deki edindiği bilgiye göre, Hamas'ın silahlı kanadı 'na ait bir gözetleme noktası, İsrail topçuları tarafından bombalandı.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının 'ndeki Hamas'ın bazı askeri bölgelerini bombaladığını duyurdu.

Açıklamada, bombalamanın, son günlerde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roketlerin ve yanıcı madde içeren balonların fırlatılmasına cevap olduğu kaydedildi.

Pazar akşamı İsrail ordusu, Gazze'den 4 roket fırlatıldığını, bunlardan birinin düşürüldüğünü ikisinin ise Gazze'nin içine düştüğünü bildirmişti.

Söz konusu roketlere ilişkin Filistinli gruplardan operasyonları üstlenen olmadı.

İsrail'in ve 'daki saldırılarına karşılık olarak Gazze'deki Filistinliler, yanıcı madde içerikli balonları İsrail yönünde uçuruyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA