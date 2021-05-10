İsrail Gazze'de Hamas mevkilerini bombaladı
Filistin halkına zulmeden İsrail ordusu Mescid-i Aksa saldırısının ardından bu kez de Gazze'yi hedef aldı. İsrail, Gazze'deki Hamas mevkilerini bombaladı.
İsrail topçuları, abluka altındaki Gazze'de Hamas Hareketi'ne bağlı noktaları vurdu.
Gazze'deki edindiği bilgiye göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktası, İsrail topçuları tarafından bombalandı.
İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın bazı askeri bölgelerini bombaladığını duyurdu.
Açıklamada, bombalamanın, son günlerde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roketlerin ve yanıcı madde içeren balonların fırlatılmasına cevap olduğu kaydedildi.
Pazar akşamı İsrail ordusu, Gazze'den 4 roket fırlatıldığını, bunlardan birinin düşürüldüğünü ikisinin ise Gazze'nin içine düştüğünü bildirmişti.
Söz konusu roketlere ilişkin Filistinli gruplardan operasyonları üstlenen olmadı.
İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarına karşılık olarak Gazze'deki Filistinliler, yanıcı madde içerikli balonları İsrail yönünde uçuruyor.
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