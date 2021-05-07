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Son dakika: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate alçak saldırı

haberi... polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'da cemaate saldırdı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate alçak saldırı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU BU KONUDA UYARMALIYIZ"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Türkiye'yi ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen bugün ortak basın toplantısında konuştu.

Maliki, seçimler yönündeki tavrının ardından uluslararası toplumu İsrail konusunda uyarmak gerektiğini belirterek, İsrail'in "yerleşimci ve ilhak edici politikalarına" devam ettiğini anlattı.

Son dönemde insan hakları örgütlerinin İsrail'in Filistin'deki politikalarına yönelik raporlar yayınladıklarını aktaran Maliki, bu raporlarda İsrail devletinin bir "apartheid" uygulamaları, yani ırkçı ayrımcılık dolayısıyla insanlığa karşı suçlar işlediğinin tespit edildiğine işaret etti.

Maliki, "Uluslararası toplumun bu raporlar ışığında bu politikalarını gözden geçireceklerini düşünüyoruz." dedi.

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