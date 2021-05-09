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Birleşmiş Milletler eski Filistin Raportörü Richard Falk A Haber’e konuştu: İsrail’e karşı küresel baskı uygulanmalı

A Haber
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Giriş: 09.05.2021 13:57
Güncelleme:09.05.2021 15:10
Birleşmiş Milletler'in eski Filistin İnsan Hakları Raportörü ve siyaset bilimci Richard Falk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Falk, İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamalarına tepki gösterdi. Güney Afrika'da ırksal ayrımcılığı savunan apartheid rejimini hatırlattı. "İsrail'in, apartheid'in yeni bir versiyonu olduğu sorgulanamaz bir şekilde doğru" dedi.
İsrail’e karşı küresel baskı uygulanmalı "İSRAİL'E KARŞI KÜRESEL BASKI UYGULANMALI"
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