Almanya İsrail'in kanlı saldırılarını kınamaktan kaçındı! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger'den skandal açıklama

AA muhabirinin "İsrail güvenlik güçlerinin camide ve Doğu Kudüs'teki insanlara yönelik saldırılarını ölçülü buluyor musunuz veya bu şiddeti kınıyor musunuz? Bu konudaki tutumunuz nedir?" sorularına da Burger, "Ben sadece daha önceki söylediklerime ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim" cevabını verdi.