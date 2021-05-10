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Almanya İsrail'in kanlı saldırılarını kınamaktan kaçındı! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger'den skandal açıklama

hükümeti, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu 'te Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik saldırılarını ve şiddeti kınamaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, "İsrail güvenlik güçlerinin camide ve ’teki insanlara yönelik saldırılarını ölçülü buluyor musunuz veya bu şiddeti kınıyor musunuz? Bu konudaki tutumunuz nedir?" şeklindeki sorulara, "Ben sadece daha önceki söylediklerime ve 'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim." şeklinde cevap verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Almanya İsrail'in kanlı saldırılarını kınamaktan kaçındı! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger'den skandal açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, başkent 'de düzenlenen basın toplantısında, 'te son günlerde devam eden olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Burger, hükümetinin Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddetine sessiz kaldığının anımsatılması üzerine, "Berlin sessiz kalmıyor, aksine Berlin bölgedeki partnerlerle yoğun olarak temasta. Dışişleri Bakanı (Heiko Maas) dün Ürdün Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Hafta sonu da İsrailli mevkidaşıyla temastaydı" dedi.

"ORTA DOĞU DÖRTLÜSÜ'NÜN AÇIKLAMASINA ATIFTA BULUNABİLİRİM"
'ın Ürdünlü mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Kudüs'teki şiddetin tırmanışına dair endişesini dile getirdiğini aktaran Burger, ayrıca 'nün de konu hakkında açıklama yaptığını, bu açıklamayı önemli bulduklarını ve buna katıldıklarını kaydetti.

AA muhabirinin "İsrail güvenlik güçlerinin camide ve Doğu Kudüs'teki insanlara yönelik saldırılarını ölçülü buluyor musunuz veya bu şiddeti kınıyor musunuz? Bu konudaki tutumunuz nedir?" sorularına da Burger, "Ben sadece daha önceki söylediklerime ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün açıklamasına atıfta bulunabilirim" cevabını verdi.

Alman Hükümet Sözcüsü de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına katıldığını belirterek, iki tarafı gerginliği azaltmaya çağırdı.

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