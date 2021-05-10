Son dakika: Hamas'tan sert açıklama: İsrail ağır bir bedel ödeyecek

Hamade, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların İsrail'in "vahşiliğinin ve barbarlığının" delilleri olduğunu ifade ederek, Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.