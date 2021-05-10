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Son dakika: Hamas'tan sert açıklama: İsrail ağır bir bedel ödeyecek

Son dakika haberine göre 'ın 'teki Sözcüsü Hamade, 'in işgal altındaki 'te bulunan 'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: Hamas'tan sert açıklama: İsrail ağır bir bedel ödeyecek

Hamade, yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan ve itikafa girmiş olan Filistinlilere karşı dini bir savaş yürütüyor." dedi.

'te yaşanan tehlikeli tırmanıştan 'in sorumlu olduğunu kaydeden Hamade, bu saldırılar karşısında, "İsrail, ağır bir bedel ödeyecek." diye konuştu.

Hamade, 'ya yapılan saldırıların İsrail'in "vahşiliğinin ve barbarlığının" delilleri olduğunu ifade ederek, Filistinlilere kararlılıklarından vazgeçmemeleri ve Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya girmelerine izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"GERÇEK BİR KATLİAM VE SAVAŞ SUÇU"
sözcülerinden de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşananları "gerçek bir katliam ve savaş suçu" olarak değerlendirdi.

Zuhri, "Tüm halkımızı sokağa çıkmaya ve işgale karşı durmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer vererek, İsrail tarafından işlenen bu suçların yankıları olacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

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