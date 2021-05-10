Son dakika | BioNTech dudak uçuklatan kar açıkladı! 1 milyar 128,1 milyon avro gelir elde

Şirketin hisse başına karı da 4,39 avroya denk geldi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 1 milyar 800 milyon doz dağıtımını için 91 ülkeyle anlaşma yaptıklarını ve 6 Mayıs'a kadar toplam 91 ülkeye 450 milyon doz Kovid-19 aşısı teslimatını tamamladıklarını da bildirdi.