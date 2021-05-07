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Korkunç iddia! Rus paralı askerleri Wagner Grubu siviller katletti

 paralı asker gücü ’nun, ’nin (OAC) kentinde camiye düzenledikleri baskın sırasında "kadınlara ve çocuklara tecavüz ettiği" ve "sivilleri camide işkence ile öldürdüğü" iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Korkunç iddia! Rus paralı askerleri Wagner Grubu siviller katletti

OAC basınında çıkan haberlerde, askerleri, OAC'nin 'ne bağlı kentinde bulunan Al-Taqwa camisine baskın düzenlediği kaydedildi.

Haberlerde, cami baskını sırasında kadınlara ve çocuklara tecavüz edildiği, 15'den fazla sivilin işkence sonrası infaz edildiği ileri sürüldü.

(BM) insan hakları uzmanları, 31 Mart'a yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden olduğunu bildirmişti.

TOPLU İNFAZLAR, KEYFİ GÖZALTILAR...
Raporda, ihlaller arasında toplu infazlar, keyfi gözaltılar, sorgulamalar sırasında işkence, sivil nüfusun zorla yerinden edilmesi, sivil tesislerin gelişigüzel hedef alınması, sağlık hakkı ihlalleri ve insani yardım aktörlerine yönelik artan saldırıların da yer aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca raporda, bu suistimaller için hiçbir soruşturma ve hesap verebilirlik mekanizmasının olmadığını vurgulanmıştı.

OAC ve yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.

Wagner paralı askerlerinin, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla , , ve 'te faaliyet gösteriyor.

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