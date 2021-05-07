07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Aşı hakkında korkutan gerçek! Tam 46 milyon kişiye uygulanamıyor

Aşı hakkında korkutan gerçek! Tam 46 milyon kişiye uygulanamıyor

tarafından yapılan açıklamada genelinde en az 46 milyon insanın aşılama kampanyasına dahil edilmediği ve bu insanların aşılardan şu aşamada yararlanamadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada bu sayının dünya genelinde 60-80 milyon civarına çıkacağı öngörülürken, bazı ülkelere yönelik örneklere de yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
Aşı hakkında korkutan gerçek! Tam 46 milyon kişiye uygulanamıyor

genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı amaçlayan yaygın aşılama programlarına dahil edilmeyen en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi bulunduğu bildirildi.

MİLYONLARCA KİŞİ BULUNUYOR

() mart ayında gerçekleştirdiği saha araştırmasında, aşılama programlarına dahil edilmeyen milyonlarca göçmen, mülteci, sığınmacı ve yurtlarından edilmiş insan gruplarının durumunu inceledi.

Araştırma, dünya genelinde en az 46 milyon insanın, ulusal aşılama kampanyalarına dahil edilmediğini ve bu yüzden aşıya erişim imkanı bulamadığını ortaya koydu.

O ÜLKELERDE BÜYÜK SORUN YAŞANIYOR

DSÖ araştırmasında incelenen 104 ulusal programın yüzde 70'inin, 30 milyondan fazla göçmeni dışladığı belirtildi. 'da 4,9 milyon, 'nde ise 2,6 milyon göçmen henüz aşılara erişim olanağı bulamadı.

Mültecileri ve sığınmacıları da kapsamına almayan planlar nedeniyle 'da 1,8 milyon, 'de 590 bin ve 'da 489 bin kişi aşılama kampanyalarının dışında kaldı.

60-80 MİLYON KİŞİYE YAPILMAYABİLİR

Ayrıca kendi ülkelerinde yurtlarından edilmiş yaklaşık 11,8 milyon iç göçmen de ulusal aşılama programlarından dışlandı. Bu sebeple 'da 2,7 milyon, Hindistan'da yaklaşık 1 milyon kişinin aşılanması henüz mümkün görünmüyor.

Bu arada insan hakları kuruluşları, tüm göçmenler, sığınmacılar ve yerinden edilmiş diğer gruplar aşılansa dahi, halen dünya genelinde terör örgütleri veya asilerin kontrolündeki bölgelerde 60 ila 80 milyon insanın da aşılara erişim imkanı bulamayacağı uyarısını yapıyor.

Aşılar nasıl saklanıyor? Karekodun önemi nedir? AŞILAR NASIL SAKLANIYOR? KAREKODUN ÖNEMİ NEDİR?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA