Aşı hakkında korkutan gerçek! Tam 46 milyon kişiye uygulanamıyor
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada dünya genelinde en az 46 milyon insanın aşılama kampanyasına dahil edilmediği ve bu insanların aşılardan şu aşamada yararlanamadığı belirtildi. Ayrıca açıklamada bu sayının dünya genelinde 60-80 milyon civarına çıkacağı öngörülürken, bazı ülkelere yönelik örneklere de yer verildi.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklığı amaçlayan yaygın aşılama programlarına dahil edilmeyen en az 46 milyon yerinden edilmiş kişi bulunduğu bildirildi.
MİLYONLARCA KİŞİ BULUNUYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mart ayında gerçekleştirdiği saha araştırmasında, aşılama programlarına dahil edilmeyen milyonlarca göçmen, mülteci, sığınmacı ve yurtlarından edilmiş insan gruplarının durumunu inceledi.
Araştırma, dünya genelinde en az 46 milyon insanın, ulusal aşılama kampanyalarına dahil edilmediğini ve bu yüzden aşıya erişim imkanı bulamadığını ortaya koydu.
O ÜLKELERDE BÜYÜK SORUN YAŞANIYOR
DSÖ araştırmasında incelenen 104 ulusal programın yüzde 70'inin, 30 milyondan fazla göçmeni dışladığı belirtildi. Hindistan'da 4,9 milyon, Fildişi Sahili'nde ise 2,6 milyon göçmen henüz aşılara erişim olanağı bulamadı.
60-80 MİLYON KİŞİYE YAPILMAYABİLİR
Ayrıca kendi ülkelerinde yurtlarından edilmiş yaklaşık 11,8 milyon iç göçmen de ulusal aşılama programlarından dışlandı. Bu sebeple Nijerya'da 2,7 milyon, Hindistan'da yaklaşık 1 milyon kişinin aşılanması henüz mümkün görünmüyor.
Bu arada insan hakları kuruluşları, tüm göçmenler, sığınmacılar ve yerinden edilmiş diğer gruplar aşılansa dahi, halen dünya genelinde terör örgütleri veya asilerin kontrolündeki bölgelerde 60 ila 80 milyon insanın da aşılara erişim imkanı bulamayacağı uyarısını yapıyor.
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