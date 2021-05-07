Aşı hakkında korkutan gerçek! Tam 46 milyon kişiye uygulanamıyor

Bu arada insan hakları kuruluşları, tüm göçmenler, sığınmacılar ve yerinden edilmiş diğer gruplar aşılansa dahi, halen dünya genelinde terör örgütleri veya asilerin kontrolündeki bölgelerde 60 ila 80 milyon insanın da aşılara erişim imkanı bulamayacağı uyarısını yapıyor.

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