05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Vladimir Zelenskiy ve Aleksandr Lukaşenko'dan "yakalanan Wagner askerleri" için temas

rayna Devlet Başkanı , Belarus Cumhurbaşkanı ile 'e bağlı 33 paralı askerin yakalanması meselesini görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Vladimir Zelenskiy ve Aleksandr Lukaşenko'dan yakalanan Wagner askerleri için temas

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Lukaşenko ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Belarus'ta güvenlik güçlerinin Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakalaması meselesinin ele alındığı bildirilen açıklamada, "Ukrayna topraklarında terörist eylemlerde bulunmasıyla şüpheli şahısların Ukrayna'ya teslim edilmesi bağlamında, iki devletin ilgili kurumlar arasında etkili etkileşimin devam ettirilmesi önemi vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Zelenskiy, yakalanan militanların Donbas'taki çatışmalarda yer aldığına ve Ukrayna Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturma sürecini devam ettirdiğine dair bilgi verdi. Lukaşenko, güvenlik güçlerinin bu konuda Rusya ve Ukrayna ile imzalanan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde iş birliğini sağlayacağını vurguladı."

Belarus güvenlik güçlerinin geçen hafta ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı ve bunlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

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