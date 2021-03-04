Başkan Erdoğan da işaret etmişti! Wagner grubu hakkında flaş iddia

Moskova, faaliyetlerini resmi olarak tanımasa da Wagner grubunun, son zamanlarda altın ve elmas madenciliği şirketleri, askeri eğitimler ya da siber savaşta uzmanlaşmış şirketler gibi çeşitli isimler altında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

Amerikan Bloomberg Ajansı, ismini vermediği bazı kaynaklara dayanarak, Wagner paralı askerlerinin halihazırda; Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Zimbabve, Angola, Madagaskar, Gine, Gine Bissau, Mozambik ve muhtemelen de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konuşlandığını savunuyor.