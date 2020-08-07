Belarus'tan flaş Wagner çıkışı! Arkasında Rus yönetiminden üst düzey kimseler var

Uluslararası ilişkiler bağlamında Belarus halkının sakin şekilde yaşamasına izin verilmeyeceğini anladıklarını anlatan Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'u kaybetmekten korktuğunu ama buna rağmen yanlış yaptığını ifade etti. Lukaşenko, "Hata üzerine hata yapıyorlar. Neden bizi boğuyorlar? Biz, sizin insanlarınız, aynı halkız." şeklinde konuştu.

Belarus'ta istikrarsızlık oluşturma çabalarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi olabileceğini de aktaran Lukaşenko, güvenlik güçlerinin her duruma hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

