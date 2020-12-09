Libya'da son durum | Wagner paralı askerlerden Türkiye itirafı: Bu yüzden kaybettik

"Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma görenler. Wagner'in üst düzey yetkilileri artık komutandan çok iş adamları olarak hareket ediyor. Libya'da ağır kayıplar vermemizin başlıca nedenlerinden birisi buydu. Doğru düzgün saha çalışması da yapılmadı. Komutanlar, Türkiye'nin çatışmalara katılma ihtimalini bile hesaba katmamıştı.Ele geçirilen petrol sahaları karşılığında Wagner çalışanlarına "ödüller" vadedildiğini dile getiren Gabidullin, "Sonunda askerler komutanlarına güvenmeyi bıraktı. 2018'den bu yana komutanlardan bazıları birime tahsis edilen primlerin yarısını almaya ve geriye kalanı savaşçılara dağıtmaya başladılar."