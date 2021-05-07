Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'dan flaş açıklamalar: İran Türkiye ve Suudi Arabistan birlikte hareket ederse...

"ABD'nin her yerinden İran'ın her yerine uçuşların olmasında hiçbir sakınca yok." diyen Ahmedinejad, şöyle devam etti:

"ABD vatandaşlarından çoğu İran'ı görmek istiyor. Bilimsel, ticari faaliyetler yürütmek ve ülkeyi gezmek istiyorlar. Birçok İranlı da ABD'ye gitmek istiyor, bunda ne sakınca var? Bu aynı zamanda devletler arasındaki sorunların çözümüne de yardımcı olur.

Halkların diyaloğu artarsa devletler arasındaki sorunların çözümü kolaylaşır. Devletler halk için ilişki kuruyor ya da koparıyor. Devletin görevi halkın hukukunu temin etmektir. Halk, adil ve özgür bir ortamda yaşamalıdır. Nereye isterse gidebilmelidir."

Tahran ve Washington'ın geçmişte iş birliği yaptığını ve muhtelif konularda anlaştığını hatırlatan Ahmedinejad, bunun şimdi de olabileceğini belirterek, "İran ile ABD yeni anlaşmalar yapabilir. Asıl olan adalet ve saygıya dayalı bir iş birliğidir. Dostluk ve barış olursa neden olmasın. Bu, İran ile ABD'nin bölgedeki halkların çıkarının aleyhine iş birliği yapacağı anlamında değildir. İş birliği hiçbir ülke ve halkın aleyhine olmamalıdır. Mesela Türkiye'nin ABD ile olan dostluğu İran'ın aleyhine değildi. Biz Türkiye ile dosttuk şimdi de dostuz." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmanın ülke için kazanımı olmadığını ve sorunları çözemeyeceğini ifade eden Ahmedinejad, bu anlaşmanın imzalandığı son 5 senede İran ile ABD'nin birbirinden daha fazla uzaklaştığını savundu.

Kendisinin de daha önce anlaşma yaptığını aktaran Ahmedinejad, "Daha önce de anlaşma yaptık ancak bu taraf izin vermedi. Hala görev başında olan farklı akımlar birlik oldular ve bunun gerçekleşmesini engellediler." dedi.