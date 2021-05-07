Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Bu haberler beni sinirlendiriyor

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya ise Rama, "Hiç şüphe yok ki Türkiye, AB güvenliğinde kilit bir role sahip, AB de daha güçlü bir Türkiye için kilit bir role sahip. Bölgeden söz edeceksek diyebilirim ki bizim Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var, Erdoğan'la ilişkiler de önemli ilişkiler" dedi.





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"Erdoğan'ın Arnavutluk'ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok" diyen Rama, "Bazı asılsız haberlerle göre nüfuz kazanmak amacıyla Arnavutluk'ta camiler inşa ediliyor, bu haberler de beni sinirlendiriyor, hayır, bunlar gerçek değil. Camilere gelince biz restorasyon projelerinden minnettarız. Diğer yandan Yunanistan'la olan anlaşmazlıklarında müdahale etmemiz için Türkiye tarafından tek bir girişim bile olmadı" ifadelerini kullandı.