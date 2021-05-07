Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: Bu haberler beni sinirlendiriyor
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama “State of the Union” yıllık konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliğinde kilit bir role sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var” dedi. Ayrıca “Erdoğan’ın Arnavutluk’ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok” diyen Rama, “Bazı asılsız haberlerle göre nüfuz kazanmak amacıyla Arnavutluk’ta camiler inşa ediliyor, bu haberler de beni sinirlendiriyor" şeklinde konuştu.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya'nın Firenze kentinde Avrupa Üniversitesi Enstitüsü tarafından düzenlenen "State of the Union" yıllık konferansına katıldı. Başbakan Rama konuşmasında, 25 Nisan seçimlerini kazanması hakkında açıklamalar ve Arnavutluk'un AB'ye entegrasyon yolunda yürüttüğü reformlardan söz etti. Hem Arnavutluk, hem de tüm Balkan için Avrupa'nın önemli olduğunu ifade eden Rama, aynı zamanda Avrupa için de Balkan'ın önemli olduğunu belirtti. Rama, Balkan ülkeleri ile Avrupa'nın işbirliği halinde olmaları gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya ise Rama, "Hiç şüphe yok ki Türkiye, AB güvenliğinde kilit bir role sahip, AB de daha güçlü bir Türkiye için kilit bir role sahip. Bölgeden söz edeceksek diyebilirim ki bizim Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var, Erdoğan'la ilişkiler de önemli ilişkiler" dedi.
"BU HABERLER BENİ SİNİRLENDİRİYOR"
"Erdoğan'ın Arnavutluk'ta ya da bölgede ülkenin Osmanlılaşması için çalışma yapması hususunda bir iz bile yok" diyen Rama, "Bazı asılsız haberlerle göre nüfuz kazanmak amacıyla Arnavutluk'ta camiler inşa ediliyor, bu haberler de beni sinirlendiriyor, hayır, bunlar gerçek değil. Camilere gelince biz restorasyon projelerinden minnettarız. Diğer yandan Yunanistan'la olan anlaşmazlıklarında müdahale etmemiz için Türkiye tarafından tek bir girişim bile olmadı" ifadelerini kullandı.
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