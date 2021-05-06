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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Atalım dedin de mühimmat mı yok dedik

Baykar Teknik Müdürü , yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatılan TİHA'nın videosunu paylaştı. Bayraktar paylaşımında “AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak, aklıma gelen; Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik” ifadelerine yer verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Atalım dedin de mühimmat mı yok dedik

tarafından geliştirilen TİHA, yerli ve milli akıllı mühimmatlar ile donatıldı. Baykar resmi Twitter hesabından, "Kanatlarında milli mühimmatlarla Bayraktar" ifadeleriyle AKINCI'nın videosunu paylaştı.

"ATALIM DEDİN DE, MÜHİMMAT MI YOK DEDİK"

Baykar Teknik Müdürü , Baykar'ın paylaştığı AKINCI'nın videosunu alıntılayarak, "AKINCI'ya bir kuyruk arkası yazısı yazacak olsak. Aklıma gelen; 'Atalım dedin de, mühimmat mı yok dedik." notunu düştü.

Atalım dedin de mühimmat mı yok dedik "ATALIM DEDİN DE MÜHİMMAT MI YOK DEDİK"

İLK UÇUŞ 6 ARALIK 2019'DA YAPILDI

Bayraktar , ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet prototipi ile sürdürülüyor.

AKINCI TİHA'NIN SERİ ÜRETİMİ BAŞLADI

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI S-1 ise geçtiğimiz günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etti.

DAHA BÜYÜK, DAHA GÜÇLÜ

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı stratejik görevler icra edecek.

Çarpıcı Bayraktar TB2 ve F-35 karşılaştırması ÇARPICI BAYRAKTAR TB2 VE F-35 KARŞILAŞTIRMASI





Selçuk Bayraktar geleceğe nasıl yön verdi? SELÇUK BAYRAKTAR GELECEĞE NASIL YÖN VERDİ?

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