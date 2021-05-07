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Sağlık seyahati pasaportu uygulaması başlıyor! Dünya geneline yayılabilir

'de bir hava yolu şirketi, 'nin sağlık seyehati pasaportunun bugünden itibaren çok sayıda ülkeye yapılan uçuşlarda kullanılacağını açıkladı. Uygulama dünya içinde bir ilk olma özelliği taşıyacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Sağlık seyahati pasaportu uygulaması başlıyor! Dünya geneline yayılabilir

'de bir hava yolu şirketi, () sağlık seyahati pasaportunu bugünden itibaren , ve uçuşlarında kullanmaya başladığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, IATA sağlık seyahati pasaportunu kullanma uygulamasına geçildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu adımla Londra, Atina ve Singapur'a giden biyometrik sahiplerinin, korona taraması için hükümetin talepleri doğrultusunda seyahatlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamayı deneme imkanı olacağı ifade edildi.

IATA sağlık seyahati pasaportu, pasaport sahibinin Kovid-19 virüsü ve aşısı hakkındaki bilgilerini ve dünyanın farklı ülkelerindeki seyahat şartlarının kaydını içeren bir uygulama.

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