Sağlık seyahati pasaportu uygulaması başlıyor! Dünya geneline yayılabilir
Bahreyn'de bir hava yolu şirketi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin sağlık seyehati pasaportunun bugünden itibaren çok sayıda ülkeye yapılan uçuşlarda kullanılacağını açıkladı. Uygulama dünya içinde bir ilk olma özelliği taşıyacak.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, IATA sağlık seyahati pasaportunu kullanma uygulamasına geçildiği aktarıldı.
Açıklamada, bu adımla Londra, Atina ve Singapur'a giden biyometrik pasaport sahiplerinin, korona taraması için hükümetin talepleri doğrultusunda seyahatlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamayı deneme imkanı olacağı ifade edildi.
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