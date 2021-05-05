Rum lider Nikos Anastasiadis haddini aştı: Sabrımızın bir sınırı var

Anastasiadis'in saldırısının ardından SABAH'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapıcı ve gerçekçi bir tutum ile Kıbrıs'ta adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının gerekliliğini yineledi. Tatar, Türk tarafını Rumlarla eşit statüde görmeyi reddeden Anastasiadis'in tavrı karşısında Kıbrıslı Türklerin adadaki egemenlikleri ve eşit statülerine bir kez daha vurgu yaptı.

"SABRIMI ZORLAMAYIN" VURGUSU

Uzlaşı ve adalete olan inancını ve kararlılığını her fırsatta yineleyen KKTC'ye olan saldırgan tutumunu sürdüren Anastasiadis ise, basın mensuplarına yine provokatif açıklamalarda bulundu. Vasos Lissaridis Derneği'nde gerçekleştirilen bir toplantı çıkışında Rum medyasına konuşan Anastasiadis, KKTC'nin ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kararlarına uymadığı iddiasını sürdürdü.