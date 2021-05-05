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Netanyahu'nun eski bakanının gizli ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba

'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ’nun koalisyon hükümeti kurmak için görüştüğü, Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Ayelet Şaked'in gece yarısı basına sızdığı ses kaydında, 'Netanyahu ve eşi Sara 'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatör ve zorba' olarak nitelendirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Netanyahu'nun eski bakanının gizli ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba

Cumhurbaşkanı , 6 Nisan'da hükümet kurmak için İsrail Başbakan 'ya verdiği süre sonda erdi.

'nun koalisyon kurmak için müzakere ettiği Yamina-Sağ'a partisinin önde gelen temsilcilerinden ve Netanyahu'nun 2015-2019 yıllarındaki kabinesinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Ayelet Şaked'in ses kaydı basına sızdı.

Gece yarısı sızan ses kaydında Şaked'in Netanyahu ve eşi Sara hakkında,

'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatörler ve zorbalar' diye söz ediyor.

"NETANYAHU ADETA DİKTATÖR VE ZORBA"
Şaked'in Netanyahu hükümeti hakkında konuştuğu ses kaydında "İktidarda kalmak istiyor. Onun (Netanyahu) ve karısı (Sara) güç arzusu var. Adeta Diktatörler! Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz. Netanyahu'nun artık gitmesi gerektiği doğrudur. Artık gitmek zorunda. Ama Yeni Umut lideri Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yönetilmesi gereken bir ülke var. Peki şimdi ne olacak? Sırf Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor diye şu bu partiye bu saçma koalisyonu mu kuracaksın?'" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Netanyahu, 2009'dan beri görevde ve 1990'larda da üç yıl görev yaptı.

HÜKÜMET KURMA SÜRECİ
İsrail'de 23 Mart'ta düzenlenen 2 yıl içindeki 4. erken genel seçimde, hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması üzerine Başbakan Netanyahu, koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Netanyahu'ya verilen süre dün sona erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin'in, 23 Mart seçimlerinde partisinden sonra ikinci sırada gelen (Gelecek Var) partisinden 57 yaşındaki liderine görevlendirilebileceği üzerinde duruluyor.

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