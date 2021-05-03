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Rum lideri Nikos Anastasiadis'e Cenevre eleştirisi: Sadece aptalsın

CRS adlı Rum karikatürist, 'de gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında "etkisiz" tutum sergilediği gerekçesiyle 'e hakaret içerikli karikatür çizerek, caddelere astı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Rum lideri Nikos Anastasiadis'e Cenevre eleştirisi: Sadece aptalsın

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kararlı duruşu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gündeminden düşmüyor. CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, Cenevre'deki konferansta Rum lideri Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs Türk tarafı karşısında "etkisiz" tutum sergilediği gerekçesiyle eleştirdi. Rum Karikatürist sokaklara çizdiği karikatürde Anastasiadis'i hedef aldı. CRS, halkı uyanmaya çağırırken, 'salak' (idiot) yazılı ateş ölçer cihazıyla Anastasiadis'in ateşinin ölçüldüğünü yansıtan karikatürü cadde duvarlarına astı.

"YALANCI DEĞİLSİN SAYIN BAŞKAN SADECE APTALSIN"
CRS karikatür ile birlikte verdiği mesajında "Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Etkisizsin. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı, bu başkan sana layık mı?" diye de sordu" ifadelerine yer verdi.

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