Son dakika: Rum lider Nikos Anastasiadis haddini aştı! Türkiye'ye ağır hakaret

Türk tarafını 'Osmanlı İmparatorluğu' hayaliyle hareket eden küstahlar olarak tanımlayıp suçlayan Rum lider Türkiye'yi Birleşmiş Milletler yetkilendirmesine ve uluslararası kanunlara uygun olmayan şekilde davranmakla itham etti ve bu durumun sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de isteği doğrultusunda olmadığını iddia etti.

Rum basınında yer alan habere göre Anastasiadis, Türk tarafının Cenevre'deki tutumuyla, BM'nin çözüm çabalarını ve parametrelerini ihlal ettiğini ileri sürerek, Türk tarafının her türlü müzakerede egemenlik haklarının tanınmasına odaklanılmasında ısrar ettiğini savundu.