Rum tarafı yine çözümsüzlük peşinde! Ersin Tatar 6 maddelik çözüm önerisini sundu





TATAR, BM'YE 6 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDU

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Guterres'e sunduğu 6 maddelik öneri özetle şöyle:

1- Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin iki tarafın eşit uluslararası statüsünün ve egemen eşitliğinin güvence altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır.





2- İki tarafın eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliği sağlandıktan sonra sonuç odaklı müzakerelere başlanacaktır.

3- Müzakereler, iki bağımsız devlet arasındaki gelecekteki ilişkilere, mülkiyet, güvenlik ve sınır düzenlemesinin yanı sıra AB ile ilişkilere odaklanacaktır.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra uygun olduğu hallerde gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.