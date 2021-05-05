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İran devlet televizyonunda yayınladı! ABD Kongre Binası havaya uçuruldu

İran, ABD ile arasında yaşanan krizi tırmandıracak bomba bir görüntü yayınlandı. İran'ın devlet televizyonunda yayınladığı propaganda videosunda, ABD Kongre Binası bir füzeyle havaya uçuruldu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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İran devlet televizyonunda yayınladı! ABD Kongre Binası havaya uçuruldu

ve İran arasındaki yüksek tansiyon uzun süredir devam ediyor. İran tarafından gelen bu görüntüler ise gerginliği daha da artıracak. İran'ın devlet televizyonu İRİB'den hafta sonu yayınladığı propaganda videosu ABD ile yeni krize neden oldu.

HAMANEY'İN KONUŞMASI ÖNCESİNDE YAYINLANDI

Video, İran dini lideri Ali Hamaney'in ulusa yaptığı konuşma öncesi yayınlandı. Devrim Muhafızları Ordusu'nun yer aldığı propaganda videosunda, bir füzenin ABD Kongre Binası'nı havaya uçurduğu görülüyor.

KUDÜS'E YÜRÜYÜŞ

Görüntülerde daha sonra, İranlı din adamlarının -Filistin anlaşmazlığının en önemli noktasında yer alan kutsal şehir olan 'e doğru yürüdükleri kesitler de yer aldı.

ABD'DEN TEPKİ GELDİ

Videoya ABD'den tepki gecikmedi. 'dan Cumhuriyetçi Senatör videoya tepki göstererek, "İran, Devrim Muhafızları'nın Kongre Binası'nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı" dedi.

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