İran devlet televizyonunda yayınladı! ABD Kongre Binası havaya uçuruldu

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yüksek tansiyon uzun süredir devam ediyor. İran tarafından gelen bu görüntüler ise gerginliği daha da artıracak. İran'ın devlet televizyonu İRİB'den hafta sonu yayınladığı propaganda videosu ABD ile yeni krize neden oldu.