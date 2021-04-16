Son dakika: Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması! Nikos Dendias provokasyona imza atmıştı
Son dakika haberine göre Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın imza attığı provokasyon sonrası Yunanistan'dan bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Özellikle ekonomi ve ticaret sektörlerinde olumlu bir gündem, gerginliğin azalması ve ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunabilir" denildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sağlayabileceğini" bildirdi.
Bakanlıktan yapılan "Türkiye ile olumlu gündem önerileri" başlıklı açıklamada, "Her zaman uluslararası hukuka ve Avrupa değerlerine bağlı olan Yunanistan'ın, belirli tezleri vardır ve bunlar bilinmektedir. Türkiye ile hem ikili hem de AB-Türkiye çerçevesinde anlaşmazlıklar vardı ve olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dünkü Ankara ziyaretinde vurguladığı üzere, "Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gündem ve geniş kapsamlı iş birliğini destekleme iradesi olduğu" savunulan açıklamada, "Özellikle ekonomi ve ticaret sektörlerinde olumlu bir gündem, gerginliğin azalması ve ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunabilir." değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülke halkları arasındaki temasların artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunduğu belirtilerek Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in, bu temaslar sırasında ekonomi alanında iş birliği için 15 maddelik bir liste sunduğu kaydedildi.
Türk tarafının da belirli noktalar üzerinde kendi tekliflerini sunduğu aktarılan açıklamada, bu çerçevede gelecekte bu alanlarda atılacak adımlar üzerinde çalışma konusunda tarafların mutabık olduğu vurgulandı.
PROVOKASYONA İMZA ATTI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU HADDİNİ BİLDİRDİ
Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısı sırasında sarf ettiği skandal sözler görüşmelere damga vurmuştu.
Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmiş, dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı ile neticelenmişti.
Bakan Çavuşoğlu'un sıcak mesajlarının ardından Dendias'ın skandal açıklamaları sonrası gerginlik oluşmuş, Yunan Bakan'ın "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir" sözlerine Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıt vermişti;
"Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."
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