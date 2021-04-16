Son dakika: Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması! Nikos Dendias provokasyona imza atmıştı

Bakanlıktan yapılan "Türkiye ile olumlu gündem önerileri" başlıklı açıklamada, "Her zaman uluslararası hukuka ve Avrupa değerlerine bağlı olan Yunanistan'ın, belirli tezleri vardır ve bunlar bilinmektedir. Türkiye ile hem ikili hem de AB-Türkiye çerçevesinde anlaşmazlıklar vardı ve olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dünkü Ankara ziyaretinde vurguladığı üzere, "Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gündem ve geniş kapsamlı iş birliğini destekleme iradesi olduğu" savunulan açıklamada, "Özellikle ekonomi ve ticaret sektörlerinde olumlu bir gündem, gerginliğin azalması ve ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunabilir." değerlendirmesi yapıldı.