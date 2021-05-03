Ölüm tehditleri alan Fransız komedyenden Başkan Erdoğan'a açık mektup! Siyasi sığınma talebinde bulundu

"Son yıllarda ailemin ve mesleki çevremin sürekli maruz kaldığı baskı ve tehditler aile hayatımı ve işimi mahvetti, çocuklarımdan biri ağır hastalandı, artık ülkemde çalışamıyorum, şovlarım yasaklanıyor, skeçlerim için cezalandırılıyorum, sayısız vergi incelemesi ve tahliye işlemlerinden geçtim, artık tiyatro kiralayamıyorum, banka hesabı bile açamıyorum.

Yaşamak benim için imkansız hale geldi. 2019'da bir ırkçı, cipiyle üstüme geldi. Adalet bunu özel mülkiyete saldırı olarak değerlendirdi oysa ki Fransa'nın her yerinde, bir kişi insanları ezmek için araba veya kamyon kullandığında, cinayete teşebbüsten soruşturma açılır ve şoför cezaevine sevk edilir. Çocuklarımı da hedef alan ölüm tehditleri alıyorum, insanlar bana yönelik cinayet planlarını televizyonda yüzleri açık ifade ediyorlar.

30 yılı aşkın süredir güldürdüğüm Fransızları ve insanları çok seviyorum. Ancak ülkemde eşitlik tutkusu olan bazı yöneticilerin tüm vatandaşlara eşit davranmadıklarını ve siyahilere her zaman ayrımcı bir tutum sergilediklerini görüyorum. Bugün, artık Fransa'da kendimi güvende hissetmiyorum, fiziksel bütünlüğüm ve hayatım tehdit altında olduğu için kaygılanıyorum.