24 kişi oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Hindistan'da koronavirüs can almaya devam ediyor

"OKSİJEN YETERSİZLİĞİ..."

Çamarajanagar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. MR Ravi, Times of India'ya yaptığı açıklamada, hastane raporlarına göre 12 hastanın oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiğini doğrularken, diğer 12 hastanın ise eş zamanlı rahatsızlıklar ve diğer tıbbi sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgeden sorumlu Sağlık Bakan Yardımcısı S Suresh Kumar ise Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada, Çamarajanagara kentindeki hastanelerde oksijen yetersizliği yaşandığını kabul ederek ölümlerin tamamının oksijen yetersizliğine bağlamanın doğru olmadığını ifade etti.

Kumar, yetkililerden olayla ilgili denetim raporu talep edildiğini kaydetti.