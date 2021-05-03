20 yıl sonra tarihe geçen görüntü: ABD bayrağını böyle indirdiler!

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda askerlerin göndere çekilen bayrağa selam verip saygı duruşunda bulunduğu görülürken ABD ve Afgan komutanların çekilme konusundaki anlaşmalara imza attığı anlar da bulunuyor.

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, cumartesi gününden itibaren başlayan süreçle birlikte aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.