Son dakika: ABD’de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 27 yaralı

ABD ile Meksika sınırındaki Sen Diego sahilinde insalık dramı yaşandı.

Sen Diego sahilinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

San Diego Sahil Güvenlik yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzensiz göçmen taşıyan teknenin alabora olduktan sonra parçalandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 27 kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda, teknenin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenlerden 22 kişinin de sahile çıkmayı başararak kurtulduğunu açıkladı. San Diego cankurtaran ekipleri de yaşam mücadesi veren düzensiz göçmenler için başlatılan kurtarmak operasyonuna helikopterlerle havadan destek verildiğini ifade etti.