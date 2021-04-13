13 Nisan 2021, Salı
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ABD'de Afganistan'dan çekiliyor! Joe Biden'dan tarihi hamle!

yönetiminden ismini vermeyen üst düzey yetkili 'ın 'dan tüm ABD askerlerinin kararını yarın resmi olarak duyuracağı açıkladı. Yetkili, çekilmenin ile koordineli yapılacağını vurguladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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ABD'de Afganistan'dan çekiliyor! Joe Biden'dan tarihi hamle!

yönetiminin, 'daki tüm askerlerini 'den önce çekmeyi planladığı bilgisi teyit edildi.

ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli bir şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını yarın açıklayacağını kaydetti. 20 yıllık savaşın bitirilmesinin, ABD menfaatlerine uygun olduğunu belirten yetkili, 'ın bu kararının, 'ye, kabine üyelerine, Afgan hükümetine, müttefiklerine, eski ABD'li yetkililere ve 'a yardımda bulunan diğer ülkelere tebliğ edildiğini söyledi.

Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurguladı.

NATO üyelerinin, askerlerini benzer bir süreç içerisinde çekeceğine işaret eden yetkili, "'a da, düzene ve güvenli sırasında ABD kuvvetlerine yönelik herhangi bir saldırının güçlü bir yanıtla karşılanacağını söyledik." dedi.

Yetkili, bu çekilme sürecinin daha önce olduğu gibi "şartlara bağlı" bir durum şeklinde olmadığının altını çizerken, şartlara yönelik yapılan incelemede çekilme tarihinin kesin olduğunu ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce tüm ABD askerlerinin çekileceğini söyledi.

Afganistan'da herhangi bir ABD askeri gücünün kalıp kalmayacağına yönelik bir soruya ise yetkili, sadece ülkedeki diplomatik tesisleri korumak için gerekli bir güvenlik gücünün kalacağını söyledi.

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