ABD'de Afganistan'dan çekiliyor! Joe Biden'dan tarihi hamle!

Yetkili, bu çekilme sürecinin daha önce olduğu gibi "şartlara bağlı" bir durum şeklinde olmadığının altını çizerken, şartlara yönelik yapılan incelemede çekilme tarihinin kesin olduğunu ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce tüm ABD askerlerinin çekileceğini söyledi.