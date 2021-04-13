ABD'de Afganistan'dan çekiliyor! Joe Biden'dan tarihi hamle!
ABD yönetiminden ismini vermeyen üst düzey yetkili Başkan Biden'ın Afganistan'dan tüm ABD askerlerinin çekilme kararını yarın resmi olarak duyuracağı açıkladı. Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurguladı.
ABD yönetiminin, Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekmeyi planladığı bilgisi teyit edildi.
ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli bir şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını yarın açıklayacağını kaydetti. 20 yıllık savaşın bitirilmesinin, ABD menfaatlerine uygun olduğunu belirten yetkili, Beyaz Saray'ın bu kararının, Kongre'ye, kabine üyelerine, Afgan hükümetine, NATO müttefiklerine, eski ABD'li yetkililere ve Afganistan'a yardımda bulunan diğer ülkelere tebliğ edildiğini söyledi.
Yetkili, çekilmenin NATO ile koordineli yapılacağını vurguladı.
Yetkili, bu çekilme sürecinin daha önce olduğu gibi "şartlara bağlı" bir durum şeklinde olmadığının altını çizerken, şartlara yönelik yapılan incelemede çekilme tarihinin kesin olduğunu ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce tüm ABD askerlerinin çekileceğini söyledi.
Afganistan'da herhangi bir ABD askeri gücünün kalıp kalmayacağına yönelik bir soruya ise yetkili, sadece ülkedeki diplomatik tesisleri korumak için gerekli bir güvenlik gücünün kalacağını söyledi.
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