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Bangladeş'te sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü

'nin bölgesinde ’nde bir sürat teknesi, kum taşıyan yük gemisi ile çarpıştı. Olayda 26 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Bangladeş'te sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü

Bangladeş'te bir sürat teknesi ile kum taşıyan yük gemisinin çarpışması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Madaripur bölgesinin üst düzey polis memuru Miraj Hossain, "Arama kurtarma ekipleri 26 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıplar aranıyor, 5 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

Sürat teknesinde kaç kişi olduğu henüz açıklanmazken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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