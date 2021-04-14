Son dakika: Joe Biden'ın konuşmanın detayları belli oldu! ABD Afganistan'dan çekiliyor mu?

Konuşma metnine göre Biden, Afganistan'daki askeri varlıkları genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurgulayarak "Şu an Afganistan'da Amerikan askerlerinin varlığı döneminde başkanlık yapan 4. kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu sorumluluğu 5. bir başkana daha aktarmayacağım." ifadelerini kullanacak.