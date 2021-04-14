NATO'dan ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına flaş yanıt

Jens Stoltenberg, NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bugün Afganistan'daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik." diyen Stoltenberg, 20 yıldır Afganistan'da olan NATO askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren bu ülkeden çekileceğini hatırlattı.

Stoltenberg, Afganistan'da 10 bin kadar NATO askeri bulunduğunu, bunların çoğunun ABD askeri olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Son hafta ve aylarda Afganistan'daki varlığımız hakkında istişarelerde bulunuyorduk. ABD'nin çekilme kararı ışığında NATO savunma ve dışişleri bakanları izlenecek yolu bugün ele aldı ve NATO Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlamasına karar verdi. Çekilmemiz düzenli, koordineli ve itinalı olacak.

Tüm askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu sürede Taliban'ın askerlerimize yönelik herhangi bir saldırısına güçle karşılık verilecek. Afganistan'a birlikte gittik, duruşumuzu birlikte ayarladık ve beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz."

Çekilmenin Afganistan ile NATO ilişkilerinin sonu olmadığını vurgulayan Stoltenberg, bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, NATO ülkelerinin Afgan halkının yanında durmayı sürdüreceğini dile getirdi.

"İSTANBUL KONFERANSI'NI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanların toplantısının ardından yayımlanan bildiride ise NATO'nun Afganların öncülüğündeki barış sürecini desteklediği vurgulandı.

Bildiride, "İstanbul Konferansı'nı, barış sürecini ileri taşıyacak ve Doha'daki ilerlemeyi güçlendirecek bir fırsat olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan hükümetine ve Taliban'a, ABD-Taliban anlaşmasıyla ve ABD-Afganistan Ortak Bildirisi'yle başlatılan barış sürecindeki taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Brüksel'deki temasları sırasında Türkiye'nin konferansla ilgili hazırlıkları hakkında bilgi verdiğini aktardı.

RUSYA'YA ÇAĞRI: SALDIRGAN TAVRI BIRAK

Stoltenberg, NATO savunma ve dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağını da ele aldığını söyledi.

Bunun Kırım'ın 2014'teki ilhakından bu yana Rusya'nın yaptığı en büyük yığınak olduğunu kaydeden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO müttefikleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam destek vermekte, Rusya'ya gerginliği derhal düşürmesi, saldırgan tavrını bırakması ve uluslararası taahhütlerine uyması çağrısında bulunmaktadır. Bugünkü toplantı, birliğimizin önemli bir göstergesidir. Karmaşık ve rekabetçi bir dünyada NATO'yu güçlendirmeliyiz."



ABD'DEN AFGANİSTAN MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.

Biden, Afganistan savaşını işaret ederek, "Sonsuz savaşı sona erdirmenin zamanı geldi" dedi.

İTALYA DA AFGANİSTAN'DAN ASKERLERİNİ ÇEKECEK



İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren eylül ayına kadar bu ülkeden çekileceğini bildirdi.

Di Maio, Brüksel'de NATO karargahında NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Afganistan'daki son durumun ele alındığı toplantının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapan Di Maio, "NATO'nun Afganistan'daki varlığına dair 20 yıl sonra tarihi bir karar alındı. 1 Mayıs'tan itibaren İtalya'nın da yer aldığı NATO güçlerinin bu ülkeden çekilmesi başlıyor." dedi.

Di Maio, bugünkü toplantıda ABD başta olmak üzere tüm müttefiklerle kuvvetlerini çekme kararı aldıklarını ifade ederken, "Bu, Afgan halkını yalnız bıraktığımız anlamına gelmiyor, kalkınma işbirliğini, okullara yönelik projeleri, insan haklarını, girişimleri, ekonomik kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir yaklaşım değişikliği anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İtalyan bakan, 1 Mayıs'ta başlayacak olan kuvvetlerin çekilmesinin, ABD'de İkiz Kuleler'e yönelik yapılan saldırıların tarihi olan 11 Eylül'e kadar süreceği bilgisini verdi.

Luigi Di Maio, İtalyan ve tüm müttefik askerlerine 20 yıldır yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu kapsamında bir kısmı başkent Kabil'de, büyük çoğunluğu ise ülkenin batısındaki Herat'ta olmak üzere 800 askeri görev yapıyor.

İtalyan askerleri, özellikle ülkenin batısında yerel güvenlik güçleri için eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ta Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye başlayacaklarını ve s