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Son dakika: Rusya’dan Karadeniz’de kritik hamle: Üç bölge bu akşam kapanıyor

Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ‘ticari olmayan tüm gemilere’ kapatacağını duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika: Rusya’dan Karadeniz’de kritik hamle: Üç bölge bu akşam kapanıyor

Bugün akşam saat 21.00'den itibaren başlayacak sınırlamaların 31 Ekim'e kadar yaklaşık 6 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.

Kırım'ın batısında Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası'nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı'nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı'nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.

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