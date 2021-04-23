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Rusya Kırım’da askerlerini geri çekiyor! Tatbikat kararı...

Rusya, yasa dışı ilhak ettiği ’da ve civarında tatbikat yapan askeri birliklerini kalıcı mevzilerine geri çekiyor. Rusya Savunma Bakanı , 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Rusya Kırım’da askerlerini geri çekiyor! Tatbikat kararı...

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla birlikleri ve hava indirme birliklerinin tatbikat yaptığı bölgeden kalıcı konuşlandığı yerlere dönmeye başladığı belirtildi.

Halihazırda askeri birlikler ve oluşumların demir yolu yükleme istasyonlarına ve havaalanlarına gittiği kaydedilen açıklamada, çıkarma gemilerine, demir yolu plaftormlarına ve askeri nakliye uçaklarına yüklemeler yapıldığı ifade edildi.

ve Donanması silahları, askeri araçları ve birliklerinin büyük oranda çıkarma gemilerine yüklendiği aktarılan açıklamada, askerlerin kombine bir şekilde kalıcı mevzilerine sevk çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Rus Hava İndirme Birliklerinin ve Güney Askeri Bölgesine bağlı Kimyasal Koruma Birliklerinin de 'ı terk etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

RUSYA, ASKERİ TATBİKATLAR BAŞLATMIŞTI

Rusya Savunma Bakanı , 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın 'ndeki filoya ait savaş gemilerinin, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birliğin, tatbikat çerçevesinde 'dan 'a konuşlandırıldığı bildirilmişti.

22 Nisan'da Rusya, ve Hazar donanmasına ait savaş gemileri, diğer askeri birliklerin katılımıyla askeri tatbikatın ana aşamasını, Kırım'da civarında gerçekleştirmeye başlamıştı.

Aynı gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı , Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı.

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