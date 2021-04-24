24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

Fransa’da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

'nın kentinde polis karakolunda düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı , Twitter'dan paylaştığı mesajda, saldırıyı şiddetle kınayarak, "İslamcı terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Fransa’da polisin öldüğü bıçaklı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına aldı

Rambouillet semti karakolunda dün öğleden sonra düzenlenen, bir kadın polisin yaşamını yitirdiği saldırının failinin çevresinden 3 kişi gözaltına alındı.

Saldırı sonrası karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak öldürülen saldırganın, 36 yaşında, 2009'da Fransa'ya gelen Tunuslu bir göçmen olduğu biliniyor.

Soruşturmayı üstlenen terörle mücadele savcılığı, saldırgan hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan paylaştığı mesajda, saldırıyı şiddetle kınayarak, "İslamcı terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransada terör saldırısı! FRANSA'DA TERÖR SALDIRISI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA