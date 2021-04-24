Bill Gates iklim krizine çözümü buldu: Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliği ile ilgili konularda yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Gates küresel iklim krizi nedeniyle dünyayı bekleyen büyük tehlikeden nasıl korunulması gerektiğini anlattığı bir yazı yayınladı. Gates, "İklim değişimi inanılmaz karmaşık bir konu ve bugünün teknolojilerini kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bunun sebebi şu an kullandığımız fosil yakıtların iklim dostu sıfır karbon örneklerine göre çok ucuz olması. Dünyanın tümünde insanlara sahip oldukları konforlu yaşam tarzının devamı için mutlaka sıfır karbon ürünlerin ulaşılabilir ucuzlukta olması gerekiyor. Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ev sahipliğini üstlendiği, 40 dünya liderinin katıldığı iklim zirvesi sona erdi. 22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvede, gelecek 10 yıl içinde karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin özellikle de istihdam ayağı üzerinden ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörlerin tanıtılmasına odaklandı.
GATES'İN YAZISI SES GETİRDİ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel gibi dünya liderlerinin katıldığı zirvenin ardından Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yayınladığı bir yazıyla dünyanın gündemine oturdu.
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve son aylarda sık sık koronavirüs salgını ve dünyayı bekleyen diğer tehlikelere karşı açıklamalarda bulunan Gates, iklim değişikliğinin dünya için koronavirüsten çok daha büyük bir tehlike olduğunu vurgulamasıyla olay yaratmıştı.
"PREMIUM YEŞİL SIFIR" PLANI
İklim kriziyle ilgili görüşlerini, yayınladığı yazıda dile getiren ABD'li iş insanı, önemli açıklamalarda bulundu. İklim kriziyle mücadele fosil yakıtların kullanılmasının büyük bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Gates, "İklim değişimi inanılmaz karmaşık bir konu ve bugünün teknolojilerini kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bunun sebebi şu an kullandığımız fosil yakıtların iklim dostu sıfır karbon örneklerine göre çok ucuz olması. Dünyanın tümünde insanlara sahip oldukları konforlu yaşam tarzının devamı için mutlaka sıfır karbon ürünlerin ulaşılabilir ucuzlukta olması gerekiyor. Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum." ifadelerini kullandı.
ÜÇ AŞAMALI EYLEM PLANI
Krizle mücadelede temiz bir ekonomiye geçiş yapmanın hayati önem taşıdığını belirten Gates, dünyayı kurtaracağını söylediği üç aşamalı eylem planına da açıkladı.
"KARBON EMİSYONLARI YOK EDİLMELİ"
Öncelikli maddenin ekonomik kaynaklı karbon emisyonlarını yok etmek için sıra dışı teknolojileri geliştirmek ve uygulamak olduğunu vurgulayan Gates, teknolojinin önemine dikkat çekti.
Gates, planın ikinci aşamasına ilişkin, "Piyasaların yenilikçi projeleri fonlamak ve uygulamak konusunda mutlaka baskı yapılmalı. Bunun için de teknolojileri maddi olarak destekleyecek yaratıcı yollar bulmak ve rekabet ortamını fosil yakıtlarla rekabet edebilecek düzeye getirmek gerekli." açıklamasında bulundu.
"KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU
Planının can alıcı noktasının yeni politikalar olduğuna dikkat çeken Gates, "Hükümetler ve büyük şirketler bu geçiş sürecinin daha ucuz ve hızlı olabilmesi için yeni politikalar geliştirmeli ve dünya liderleri bu zorlu sürece destek olanlara teşvik edici ödüller vermeli" ifadelerini kullandı.
Dünyayı kurtaracak üç aşamalı iklim planında küresel iş birliğini önemini vurgulayan Gates, uluslararası arenada tek bir amaç doğrultusunda bir araya gelecek devletlerini birleşiminin oldukça heyecan verici olduğunu vurguladı.
O PROJEYE DESTEK VERDİ
Üç aşamalı planıyla olay yaratan Gates'in, bu amaç doğrultusunda Harvard Üniversitesi'nin projesine destek verdiği ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre Gates'in Dünya'yı soğutmak için stratosfere milyonlarca ton toz kireçtaşı püskürtme projesine destek verdiği ortaya çıktı.
3 MİLYON DOLAR HARCANACAK
Kireç taşı püskürtme projesini bu yıl ilk defa test edecek olan Harvardlı bilim insanları, haziran ayında yapılacak denemede yeryüzünden 12 mil yüksekliğe çıkarılacak balonlarla stratosfere toz kireçtaşı sıkacak. Bu sayede Güneş'ten gelen ışınları azaltmayı ve gezegeninin ısınını düşürmeyi planlayan proje için tam 3 milyon dolar harcanacağı belirtildi.
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