Son dakika | Ukrayna-Rusya geriliminde tansiyon düşüyor! Askerler geri çekilecek

Ancak Rusya her ne kadar askerlerini sınırdan çekeceğini açıklasa da bir yandan da "NATO tehditlerine karşılık olarak" Karadeniz'de kimi kıyılarını yabancı gemiler geçişine kapatmayı planladığını da aktardı. Ukrayna, limanlarının bu durumdan etkilenmesinden endişe ediyor.