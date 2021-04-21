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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

Rus lider Vladimir Putin kasıp kavurdu. Onlarca savaş gemisine 50'yi aşkın jet katıldı. ABD'li uydu şirketi uzaydan çekilmiş fotoğrafları yayınladı. Cephe hattının diğer tarafında ise büyük bir kriz var. Rusya, Karadeniz'de gerilimi tırmandıran Donbass bölgesi olayı ile ilgili Ukrayna ve NATO'ya çağrıda bulundu. Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'dan gerilimi yükseltmemelerini istedi.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:30
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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

Son 50 yılın en büyük askeri sevkiyatının ardından Karadeniz'e devasa bir ordu yığan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'ya meydan okuyup düğmeye bastı.

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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki Angarsky eğitim alanına konuşlandırılan binlerce askerin uydu görüntülerini dünya ile paylaştı.

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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

Maxar'ın gökyüzünden çektiği fotoğraflar arasında, yine Karadeniz kıyısındaki Kırım'da bulunan Opuk eğitim alanında bekleyen ordu birlikleri göze çarpıyor.

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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

Voronezh'deki Pogorovo eğitim alanında binlerce tank dikkat çekerken, Morozovsk hava üssünde kalkışa hazırlanan 11 SU-34 savaş uçağı da yine objektife yansıdı.

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Karadeniz alev aldı: Rusya'dan NATO ve Ukrayna'ya gözdağı! İşte ilk görüntüler

Kırım'daki Saki hava üssünde ise birçok filodan Karadeniz'e kaydırılan onlarca savaş uçağı var. Rusya lideri Putin, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e doğru yöneldiği saatlerde bir gövde gösterisine girişti.