Rus tarihçiden sözde Ermeni soykırımı açıklaması! Kendileri bile doğrulayamıyor
1915 olayları hakkın açıklamalarda bulunan Rus tarihçi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov, Ermeni soykırımının söz konusu olmadığını dile getirdi. Rusya'daki okullarda Ermeniler tarafından hazırlanan tezleri hatırlatan Kuznetsov, bu tezlerle soykırımın yaşandığını doğrulayamadıklarına dikkati çekti.
Rus tarihçi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov, 1915 olayları iddialarının kurgu olduğunu belirterek "Ermeniler, tarihi ve yasal belgelerle bu propaganda teriminin (soykırım) geçerliliğini doğrulamanın mümkün olmadığını biliyor." dedi.
Yaklaşık 170 bilimsel çalışmaya imza atan "20. Yüzyılda Uluslararası Ermeni Terörizmi Tarihi" kitabının yazarı Rus tarihçi Kuznetsov, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını, değerlendirdi.
1. Dünya Savaşı'na katılan ülkelerde ordunun güvenliği için çeşitli tedbirlerin alındığını, Rus Çarlığı'nda da Alman ve Yahudilerin sürgün edildiğini belirten Kuznetsov, "Tüm bunlar düşmanın safına geçilmemesi ve ordunun güvenliğinin sağlanması için yapıldı. Bu, askeri siyasetin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
Kuznetsov, Ermeni çetelerin bu dönemde Osmanlı'ya karşı faaliyetler sürdürdüğünü hatırlatarak "Doğal olarak Ermeniler, savaş hattına uzak bölgelere sevk edildi. Ermenilerin birçoğu Kuzey Irak'a ve bugünkü Lübnan bölgesine gönderildi. Bu yüzden Osmanlı'nın 1915'te Ermenilere yönelik eylemlerinin sıra dışı olduğunu söylemek fantezidir." diye konuştu.
"JEOPOLİTİK OYUN ÜRÜNÜ"
1915 olaylarının soykırım olarak ileri sürülmesinin jeopolitik oyunun ürünü olduğuna işaret eden Kuznetsov, Türkiye'nin 1952'de NATO üyesi olduğuna dikkati çekti.
Kuznetsov, Sovyetler Birliği'nin Ermenileri kullanarak NATO'nun güney kanadını ve Türkiye'yi etkilemeye çalıştığını vurgulayarak "Sovyetler Birliği, küçük milletlerinin milliyetçilik ruhunu kullanarak Orta Asya ve Orta Doğu bölgesini sürekli askeri, siyasi gerilim içinde tuttu ve NATO'nun bu bölgeleri, askeri üs olarak kullanmasını engellemeye çalıştı." dedi.
Soykırım iddialarının da Türkiye'nin NATO üyesi olmasından sonra ortaya çıkartıldığını anlatan Kuznetsov, "Ermenistan Komünist Partisinin merkez komitesi 1962'de sözde soykırımın 50. yılını anmak için karar aldı. Bu andan itibaren Ermeni soykırımı yapıldığına dair propaganda başladı. Bu, Sovyetler Birliği Yüksek Komitesince onaylanan Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti'nin bir ürünüdür." ifadelerini kullandı.
"SOYKIRIM DOĞRULANMIYOR"
Rus tarihçi Kuznetsov, Ermenilerin, Rus okullarında çok sayıda tez yazdığına, bu tezlerle soykırımın yaşandığını doğrulayamadıklarına dikkati çekerek, "Ermeniler, tarihi ve yasal belgelerle bu propaganda teriminin (soykırım) geçerliliğini doğrulamanın mümkün olmadığını biliyor. Bu yüzden sözde Ermeni soykırımı iddiaları, kurgudan başka bir şey değil." dedi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 1996'da Ermeni soykırımı iddialarını kabul ettiğini hatırlatan Kuznetsov, bu kararın o zamanın konjonktürü gereği alındığını savundu.
"ERMENİ TERÖRÜN ARKASINDA HER ZAMAN RUSYA VARDI"
Kuznetsov, terörizmin, Ermeni milliyetçiliğinin ideolojisi olduğuna işaret ederek "Ermenistan devletinin özünde terörizm vardır. Ermeniler, terörü devlet siyasetine taşıdı. Ermenilerin ülkesindeki siyasi partiler arasında görüş farklılığını çözmek için terörden başka bir aracı yoktu." diye konuştu.
Ermeni ihtilalci "Taşnak" Partisi'nin 1890'da Tiflis'te kurulduğunu hatırlatan Kuznetsov, "Ermeni terör arkasında her zaman Rusya vardı." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...
- Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...
- Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?
- 23 Nisan ile ilgili şiirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimler ve şiirler
- 23 Nisan mesajları 2021: En güzel ve en yeni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
- 23 Nisan Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet bugünkü Cuma hutbesini yayımladı! İşte Cuma hutbesi tam metni
- BİM 23 Nisan aktüel ürün kataloğu şıkır şıkır! Bayram tadında binlerce üründe indirim çılgınlığı! Smart TV, akıllı saat, kulaklık...
- 23 Nisan otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan İETT ücretsiz mi, bedava mı? İşte çalışma saatleri...
- 23 Nisan kargolar, PTT, eczaneler, noterler, bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın nereler açık, kapalı?
- Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
- 23 Nisan 1,2,3,4,5 kıtalık en farklı şiirler! 23 Nisan kimsenin bilmediği kısa uzun kutlama şiirleri!