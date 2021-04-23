NASA canlı yayın izle: NASA ve SpaceX Uzaya yolculuk ile tarihe geçti! Crew Dragon mekiği uzaya fırlatıldı
Son dakika haberine göre; NASA ve SpaceX görevi için nefesler tutuldu. İki dev, dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderdi. Astronotların 6 ay yolculuk yapacağı belirtildi.
ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya yolladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Megan McArthur, Shane Kimbrough, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Thomas Pesquet ve Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Akihiko Hoshide'yi taşıyan mekik, Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden uzaya fırlatıldı.
"Crew-2" adı verilen görev, SpaceX'in NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında gerçekleştirdiği, biri test uçuşu olmak üzere üçüncü personel taşıma görevi oldu.
SpaceX daha önce Crew Dragon mekiği ile ISS'ye "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.
Şirketin "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.
"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.
NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.
&NBSP;ISS'DE 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT DÖNÜŞÜMLÜ GÖREV YAPIYOR
NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.
NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.
"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.
ASTRONOTLARA ÖZEL MENÜ
Kalkış için kapsülde uzun süre beleyen astronotlar, yaşadıkları stres azaltmak için 'Taş, Kağıt ve Makas' oyunu oynadı. Fransız astronot Thomas Pesquet'ın yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdü. Pesquet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur" dedi. ISS'e giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu menü hazırladı.
CREW-1 DE BAŞARILI OLMUŞTU
NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Crew Dragon kapsülü, içerisindeki mürettebatın hiçbir müdahalesine gerek kalmadan otomatik bir şekilde ISS'e bağlandı. Crew Dragon'u uzaya taşıyan Falcon 9 roketi, fırlatma tamamlandıktan sonra Atlantik Okyanusu'ndaki iniş rampasına başarıyla geri dönmüştü.
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