NASA canlı yayın izle: NASA ve SpaceX Uzaya yolculuk ile tarihe geçti! Crew Dragon mekiği uzaya fırlatıldı

ASTRONOTLARA ÖZEL MENÜ

Kalkış için kapsülde uzun süre beleyen astronotlar, yaşadıkları stres azaltmak için 'Taş, Kağıt ve Makas' oyunu oynadı. Fransız astronot Thomas Pesquet'ın yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdü. Pesquet konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur" dedi. ISS'e giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu menü hazırladı.