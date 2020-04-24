1915'te gerçekte ne oldu? İşte sözde 'Ermeni soykırımı' iddiaları ve gerçekler: Tarihi kaynaklar soykırım yalanını ortaya çıkardı | Video

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yaşanan 93 harbini Osmanlı kaybetti. Savaş sonrası da Berlin Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya Ermeniler ile ilgili bir madde koyduran Avrupa devletleri, Ermenileri kışkırtarak isyana ve katliam yapmaya teşvik etti. Bu dönemde Ermeniler, sadece Müslüman ahaliyi değil isyan hareketine destek vermeyen ve devlete sadık olan Ermenileri de katletti. Peki, Ermenistan, kendi yaptığı katliamla ilgili neden gerçek belgeleri yayınlamıyor? 1915'te gerçekte ne oldu? Tarihi kaynaklar soykırım yalanını ortaya çıkardı. İşte A Haber’in çarpıcı bir şekilde hazırladığı sözde “Ermeni soykırımı” iddiaları ve gerçeklerini anlatan analiz haber…