Türkiye ve ABD arasında kritik temas! ABD'ye 4 maddede sözde Ermeni Soykırımı mesajı

KAFKASLARDA YENİ SÜRECİ SABOTE ETMEYİN

Kafkaslarda yeni bir düzen kurulduğuna dikkat çekilerek, "Biz Ermenistan ile normalleşelim diyoruz. Onlar doğru adım atarlarsa bakınız kapıları bile açarız diyoruz. Böyle bir dönemde siz kalkıp soykırım derseniz bu Kafkaslardaki bütün bu süreci de sabote etmek anlamına gelir" mesajı iletildi. Biden'ın da Ermeni lobisi ne kadar baskı yaparsa yapsın Türkiye gibi bir müttefiki karşısına almayacağını, diğer ABD başkanları gibi soykırım yerine 'büyük felaket' ifadesini kullanması bekleniyor.