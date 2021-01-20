Fransız Maxime Gauin'dan 'Ermeni soykırımı var' diyenlere tarih dersi! Dehşet verici bir rapor

Gauin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermeni terör örgütü ASALA'nın eski lideri Ara Toranyan'ın düzenlediği yemeklere katıldığının hatırlatılması üzerine, "Emmanuel Macron ile ilgili olarak ben şahsen şunu söylemeyi tercih ederim: Devletin tepesinde görülen dramatik bir hafıza kaybıdır ve bu durum sadece Ermeni meselesiyle ilgili de değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihçi Gauin, Fransa'da 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını inkar edenler hakkında suç duyurusunda bulunulması yönünde çeşitli zamanlarda yapılan yasa tekliflerinin de başarısız olduğunu sözlerini ekledi.