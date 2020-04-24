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Son dakika: Ukrayna'dan Türkiye'ye destek! "Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladılar

Son dakika haberi... 'dan 'ye çok kritik bir destek geldi. Ukrayna, sözde ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklayarak, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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ERMENİSTAN'I ÇILDIRTACAK KARAR! TÜRKİYE TALİMATINI RESMEN VERDİ
parlamentosuna son 10 yılda sözde Ermeni Tasarısı'nın kabulü için birçok tasarı sunuldu. Ukrayna yönetimi ise sözde ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu.



TÜRKİYE'YE KRİTİK DESTEK

Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin 'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.

Rusya Araştırma Enstitisü'nün haberine göre; Devlet Başkanı Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.



ABD'NİN SKANDAL KARARI

ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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