Son dakika: Ukrayna'dan Türkiye'ye destek! "Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladılar
Son dakika haberi... Ukrayna'dan Türkiye'ye çok kritik bir destek geldi. Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklayarak, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.
Ukrayna parlamentosuna son 10 yılda sözde Ermeni Tasarısı'nın kabulü için birçok tasarı sunuldu. Ukrayna yönetimi ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu.
TÜRKİYE'YE KRİTİK DESTEK
Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.
ABD'NİN SKANDAL KARARI
ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.
Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
TÜRKİYE'YE KRİTİK DESTEK
Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi.
Rusya Araştırma Enstitisü'nün haberine göre; Devlet Başkanı Zelenskiy yönetimindeki Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.
ABD'NİN SKANDAL KARARI
ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.
Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Kraliyet Donanması'na parti şoku! Soruşturma başlatıldı
- Kim hakkında önemli gelişme! İlk kez ortaya çıktı
- Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
- Anne ve bebeğine bufalo saldırdı
- Avustralya’daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı
- "Sıkıyönetim" uyarısı yaptı
- Azerbaycan'dan önemli koronavirüs kararı
- Koronavirüsten ölümler artmıştı! Doktor yoğun bakım ünitesini görüntüledi
- İngiliz milletvekilinden oruç kararı
- Koronavirüse karşı geliştirildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yazın okul var mı?
- Son dakika: 8 Mayıs'ta AVM'ler açılacak mı? Alışveriş Merkezleri ne zaman açılacak?
- Akşam ezanı saat kaçta? 24 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? Akşam namazı nasıl kılınır?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? AÖF vize sınavı ne zaman bitiyor?
- 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
- Hz. Muhammed'in okuduğu Ramazan duası! Ramazan ayı ve oruç ile ilgili ayet ve hadisler
- Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank 6 ay ödemesiz destek kredisi ne zaman sonuçlanır?
- MSB son dakika: Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/2 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Evde güllaç tarifi: Ramazan tatlısı güllaç nasıl yapılır? Güllaç yapımı için malzemeler neler?
- Diyanet açıklaması: Orucu bozan şeyler neler? Diş fırçalamak, balgam yutmak, kan vermek orucu bozar mı?
- İl il Ramazan imsakiyesi 2020: İftara kaç saat var? 24 Nisan iftar vakti saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak?
- Cuma mesajları 2020: Yeni resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar