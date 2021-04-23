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Açlık grevine başlamıştı! Rus muhalif Navalny'den flaş karar

Mart ayının sonundan bu yana gerekli tıbbi desteği alamadığı gerekçesiyle açlık grevi yapan Rus muhalif , açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Açlık grevine başlamıştı! Rus muhalif Navalny'den flaş karar

Gerekli tıbbi desteği alamadığı gerekçesiyle 31 Mart'tan bu yana açlık grevinde olan Rus Muhalif , açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

Rus muhalif Alexey Navalny, hapishane yetkililerinin kendisine uygun tıbbi bakıma erişim sağlamayı reddetmesini protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurmuştu.

44 yaşındaki lider, "Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi. Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum, ancak hala iki bacağım var" açıklamasını yapmıştı.



17 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Navalny 'da komaya girdikten sonra 'de tedaviye alınmış ve Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanmıştı.

Daha sonra Rusya'ya dönen 44 yaşındaki Navalny, havalimanına varışında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Navalny,'nin bölgesindeki Pokrov'daki 2 numaralı ceza kolonisinde hapis yatıyor.

Navalny, Rusya devlet başkanı 'i kendisinin cinayet emrini vermekle suçlarken, suçlamaları reddediyor.

Navalny'nin tutuklanma tehdidine rağmen Moskova'ya dönüşü ve tutuklanmasına karşı yapılan ikinci protestolar, her geçen gün kalabalıklaşarak devam ediyor.

Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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