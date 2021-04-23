Açlık grevine başlamıştı! Rus muhalif Navalny'den flaş karar

44 yaşındaki lider, "Doktor çağırma ve ilaç alma hakkım var. Fakat ne onu ne de diğer imkanı bana tanıyorlar. Sırtımdaki ağrı ayağıma indi. Peki ne yapmalı? Yasalara uyulması için açlık grevi ilan ettim. Bana doktor göndersinler. Aç yatıyorum, ancak hala iki bacağım var" açıklamasını yapmıştı.