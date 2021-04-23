Almanya'daki skandal büyüyor! Merkel ifade verdi

MALİ SUÇ FAALİYETLERİNE KARŞI YÜZDE 100 KORUMA YOK

Federal Hükümetin ve Almanya Başbakanının ülkeler arasında ikili ilişkilerde Alman iş dünyasının çıkarlarını savunmasının normal olduğunu söyleyen Merkel, gezinin Wirecard için "özel" yapılmadığını birçok siyasi konunun Çin Devlet Başkanı ile görüşüldüğünü vurguladı.

Başbakan Merkel, mali suç faaliyetlerine karşı yüzde 100 koruma olmadığını belirterek, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BaFin) reformlara atıfta bulundu ve Wirecard skandalı gibi bir finansal skandalın tekrar yaşanmaması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Wirecard skandalında mali denetleyici BaFin'in bağlı olduğu Maliye Bakanı Olaf Scholz da dün komisyona ifadesinde, federal hükümetin Wirecard skandalından "sorumlu" olmadığını vurgulamıştı. Skandalla ilgili Merkel, Eylül 2019'daki Çin ziyaretinde, Wirecard'ın Çin'de yatırım yapması için girişimde bulunmakla eleştirilerin hedefindeydi.

Merkel'in söz konusu ziyarette, Çin merkezli ödeme şirketi AllScore Financial'ın Pekin'in yardımıyla Wirecard tarafından satın alınmasını gündeme getirdiği belirtiliyor. Satın almanın Çin Halk Bankası tarafından onayı gerekiyordu.