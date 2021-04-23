Son dakika: Fransa'da generallerden Macron'a muhtıra! 'İç savaş' uyarısı





Fransa'nın çok sayıda tehdit altında olduğu iddia edilen mektupta, ülkeyi tehdit eden çözülmenin kınanması gerektiği ifade edildi.

Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ileri sürüldü.