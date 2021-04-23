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Son dakika: Fransa'da generallerden Macron'a muhtıra! 'İç savaş' uyarısı

Son dakika haberine göre ’da 20 kadar general, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı ’a bunu durdurması gerektiği, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Fransa'da generallerden Macron'a muhtıra! 'İç savaş' uyarısı

Aşırı sağcı adlı sitede yayımlanan ve 20 general, 100 kadar subay ile 1000'den fazla askerin imzası bulunan mektupta, hükümete vatanperverliği savunma çağrısı yapıldı.



'nın çok sayıda tehdit altında olduğu iddia edilen mektupta, ülkeyi tehdit eden çözülmenin kınanması gerektiği ifade edildi.

Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ileri sürüldü.

Bu terimleri kullananların, Fransa'nın geleneklerini, kültürünü hor gördüğü ve geçmişinden uzaklaştırarak ülkenin dağıldığını görmek istediği savunulan mektupta, İslamcılık ve banliyölerin ayrımcılık ve bölünmeye yol açtığı iddia edildi.

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Mektupta, yetkililerin, polisleri gösterilerde paravan ve günah keçisi olarak kullandıkları, insanların sadece verilen emirleri yerine getiren polisleri tehdit ettiği aktarılarak "Tehlikeler büyüyor, her geçen gün şiddet artıyor." ifadesi kullanıldı.

Yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiği belirtilen mektupta, "Artık ağırdan almaya vakit kalmadı, aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş sonlandıracak ve sizin sorumlu olacağınız binlerce ölüm meydana gelecek" denildi.

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