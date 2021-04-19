Açlık grevindeki Rus muhalif Navalny hastaneye kaldırıldı

Açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleşen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle ceazevindeki hastaneye nakledildi.

Zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan Rusya'ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi'ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başladı.