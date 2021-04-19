Açlık grevindeki Rus muhalif Navalny hastaneye kaldırıldı
Dünyanın yakından takip ettiği Rus muhalif lider Alexei Navalny olayında işler kötüye gidiyor. Sağlık sıkıntıları yaşayan Navalny'nin ceazevindeki hastaneye nakledildiği açıklandı.
Açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleşen Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle ceazevindeki hastaneye nakledildi.
Zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan Rusya'ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi'ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart'ta açlık grevine başladı.
Rus medyası, Navalny'nin durumunun kötüleşmesi nedeniyle ceazevindeki hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık komisyonu tarafından alınan kararın ardından nakil işleminin gerçekleştirildiği Navalny'e vitamin eksikliği tanısı konduğu bildirildi.
DOKTORLARDAN "HER AN ÖLEBİLİR" AÇIKLAMASI
Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny'nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı. Navalny'nin test sonuçlarını inceleyen doktorlar, böbreklerinin kötü durumda olduğunu ve her an ölebileceğini söylemişti.
ABD'DEN RUSYA'YA NAVALNY UYARISI
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya'ya ilettiğini aktarmıştı.
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